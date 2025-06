Nazione: “Gudmundsson fa un passo verso la Fiorentina ma non dipende solo da lui: si aspetta la società”

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sull’incertezza che ancora avvolge il futuro di Albert Gudmundsson. Intervistato da The Ipaper durante il ritiro con la nazionale islandese, il fantasista ha ripercorso la stagione appena conclusa, segnata da numerosi infortuni che ne hanno compromesso la continuità, e ha parlato anche delle prospettive che lo attendono.

L’ex giocatore del Genoa ha espresso il desiderio di proseguire la sua avventura in maglia viola, pur riconoscendo che la decisione finale non dipende unicamente da lui. La scelta di riscattare il cartellino spetta infatti alla Fiorentina, mentre da Genova fanno sapere che diversi club hanno manifestato interesse per il giocatore. Il Genoa vorrebbe chiudere subito l’operazione incassando i 17 milioni previsti, ma la società toscana sta cercando di sfruttare il contenzioso ancora in corso per ottenere una proroga del prestito.

Nel frattempo, Gudmundsson ha mostrato segnali positivi verso la permanenza a Firenze, anche alla luce della partenza di Palladino, con cui non si era mai creata una vera intesa tecnica. Non è dunque escluso che il numero 10 islandese possa continuare a vestire la maglia viola: sarà da vedere come evolveranno le prossime settimane.