Nazione: “Grosso-Fiorentina l’accordo verrà formalizzato nelle prossime ore”

Le firme sul biennale Grosso le ha chieste e ottenute dalla Fiorentina nella fase preliminare della trattativa

L'agenda viola alla voce 'futuro con Fabio Grosso' è quella scritta già da qualche tempo. Ovvero: la rescissione del contratto che lega l'allenatore al Sassuolo fino al 2027, arrivata ieri sera; quindi l'accordo per il 'trasloco' in viola anche di tutto il suo staff; infine le firme sul biennale (con opzione sul terzo anno) che Grosso ha chiesto e ottenuto dalla Fiorentina nella fase dei preliminari della trattativa.

Questo quanto scritto sull'agenda in comune fra il tecnico e i dirigenti viola con una tempistica finalmente sbloccata grazie alla rescissione arrivata ieri. L'addio ufficiale al Sassuolo, di fatto spalanca le porte all'accordo con la Fiorentina che potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore. Lo riporta La Nazione.