Nazione: “Gosens salva la Fiorentina dall’inferno ma la sofferenza per i viola continua”
La Fiorentina si salva al 95', ma non è un pareggio che scaccia i fantasmi...
Niente da fare, la sofferenza continua. La Fiorentina si salva al 95' grazie al gol di Robin Gosens e porta a casa un pareggio che non elimina i fantasmi dei giorni scorsi. La partita inizia come sempre, una Fiorentina impalpabile che non riesce a creare. Poi, i due gol del Monza scuotono il Franchi che inizia a fischiare e dà una sveglia alla squadra di Palladino. Ci pensa Kean allo scadere del primo tempo a tenere vive le speranze della Fiorentina, ma non basta.
Nella ripresa la squadra viola va all'arrembaggio, chiudendo il Monza nella sua metà campo. Prima Cataldi, poi Ikonè ma il pareggio arriva al 95' con Robin Gosens. 2 a 2, la Fiorentina continua a soffrire ma per adesso Palladino si salva dall'Inferno. Lo scrive La Nazione.
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