Nazione: “Gosens recupera ma verrà monitorato di giorno in giorno. Resta in dubbio per il Milan”

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park nel pomeriggio di ieri, dopo un lunedì di riposo e in vista del big match (l’ennesimo) di sabato sera a San Siro contro il Milan. Ancora a parte Colpani. L’idea è quella di provare a farlo tornare in gruppo in vista del match contro il Celje. Occhi puntati sul ginocchio di Robin Gosens, che però non desta particolare preoccupazione ma che sarà monitorato di giorno in giorno in vista dell’impiego contro il Milan. Nel caso in cui prevalesse la prudenza Palladino tornerebbe ad affidarsi a Fabiano Parisi, uscito stremato dalla gara contro l’Atalanta ma comunque in buone condizioni. Dal Milan in avanti, col ritorno imminente della Conference League e la doppia sfida al Celje, conterà anche molto la gestione delle energie. Lo scrive La Nazione.