Nazione: “Gosens, presto scatta l’obbligo di riscatto e sarà della Fiorentina a titolo definitivo per 7 milioni”

Gosens ha celebrato la vittoria crollando a terra sfinito

Robin Gosens ha celebrato la vittoria in modo emblematico, crollando a terra sfinito con le braccia al cielo, prima di essere travolto dall'abbraccio dei compagni e di Palladino. Il suo ruolo nella Fiorentina sta diventando sempre più centrale, tanto da sembrare un vero e proprio leader della squadra. Il riconoscimento di MVP da parte della Serie A è solo una conferma di quanto il tedesco sia diventato fondamentale in un momento delicato per il club, che aveva bisogno di una guida per uscire dalle difficoltà.

Dopo un turno di squalifica, Gosens è tornato in campo con grande determinazione, risultando decisivo sin dai primi minuti con un colpo di testa vincente. Il cambio di modulo, che lo ha riportato a una posizione più offensiva da quinto di centrocampo, ha aumentato la sua incisività: più palloni toccati, più recuperi e più occasioni da gol. I numeri parlano chiaro, evidenziando il suo contributo crescente alla squadra, come dimostrato anche dalla sua prestazione contro il Lecce, in cui ha propiziato il rigore poi sbagliato da Beltran.

Questa ennesima grande prova certifica il valore di Gosens come pedina insostituibile per la Fiorentina. Il suo prestito dall'Union Berlino si trasformerà presto in un acquisto definitivo (prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a 7 milioni dopo il 50% delle presenze), per la gioia dei tifosi, sempre più affezionati al numero 21. Il suo entusiasmo è evidente anche dalle parole condivise sui social, in cui ha ribadito il suo amore per la squadra e la soddisfazione per una vittoria fondamentale. Ora la sfida sarà mantenere questo livello di prestazioni, perché il cammino è ancora lungo e la Fiorentina ha bisogno del suo nuovo leader. Lo scrive La Nazione.