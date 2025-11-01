1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:15

Nazione: “Gosens out contro il Lecce, ma non solo, rischio forfait anche con Mainz e Genoa”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

1 Novembre · 10:23

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 10:23

di

L'assenza del laterale è ormai certa

Robin Gosens non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce. Al netto di un report medico che ancora non c’è, l’assenza del laterale tedesco è ormai certa. Nel finale del match di mercoledì a San Siro ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per qualche giorno. Tradotto: niente Lecce, difficilmente verrà rischiato in Conference League contro il Mainz, e resta in forte dubbio anche per la trasferta con il Genoa, ultimo impegno prima della sosta. Proprio la pausa per le nazionali potrebbe indurre lo staff viola a non forzare i tempi, così da riaverlo completamente recuperato alla ripresa contro la Juventus.

Il Gosens visto finora è lontano parente del giocatore che nella scorsa stagione aveva trascinato la Fiorentina con 8 gol e 9 assist. Tuttavia, la sua leadership e la sua personalità restano elementi fondamentali in un momento così delicato. Robin continuerà a far sentire la propria presenza nello spogliatoio e sarà di certo accanto ai compagni anche nel pre partita, ma in campo sulla sinistra dovrà andare qualcun altro. Lo scrive La Nazione.

