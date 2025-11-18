Nazione: “Goretti vuole il rinnovo di Dodo fino al 2030, la palla passa in mano al brasiliano”

Mese nel quale Goretti vorrebbe siglare anche il nuovo contratto di Dodo fino al 2030. Fiorentina pronta all’incontro, a questo punto (dopo il disgelo delle ultime settimane) la palla ce l’ha in mano il brasiliano. Lo riporta La Nazione.
18 Novembre · 09:41
Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 09:41
TAG:dodoFiorentina
Condividi:
Mese nel quale Goretti vorrebbe siglare anche il nuovo contratto di Dodo fino al 2030. Fiorentina pronta all’incontro, a questo punto (dopo il disgelo delle ultime settimane) la palla ce l’ha in mano il brasiliano. Lo riporta La Nazione.