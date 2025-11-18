Nazione: “Goretti vuole il rinnovo di Dodo fino al 2030, la palla passa in mano al brasiliano”

18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:50

Goretti vuole il rinnovo di Dodo fino al 2030, la palla passa in mano al brasiliano

Nelle ultime settimane c'è stato un disgelo

Mese nel quale Goretti vorrebbe siglare anche il nuovo contratto di Dodo fino al 2030. Fiorentina pronta all’incontro, a questo punto (dopo il disgelo delle ultime settimane) la palla ce l’ha in mano il brasiliano. Lo riporta La Nazione.

