Nazione, Gonzalez-Fiorentina addio già a gennaio? Bocche cucite per ora, non si parla di mercato

Il tempo del mercato non è ancora giunto, ora ci sono da giocare due partite

Le voci su un futuro – già a gennaio – altrove per Nico? Circolano ma al momento nessuno ha voglia di parlare di mercato. Argomento questo, che si prenderà la scena nelle prossime settimane. Per il resto, obiettivo di fine 2022, e quindi la vittoria, a parte, la Fiorentina si sente anche in obbligo di salutare il pubblico viola con una prestazione che possa trasmettere qualcuna delle belle emozioni che non è riuscita a regalare nella primissima parte delle stagione. Bel gioco e risultato: ecco il mix giusto che Italiano vorrà consegnare al «Franchi». Lo scrive La Nazione.

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