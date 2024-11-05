Nazione: “Giorno di riposo? No meglio in campo. La richiesta è partita dalla bocca del capitano Ranieri”

Tutta la squadra vuole rimanere sul pezzo

Di per sé quello che è andato in scena ieri mattina è stato un allenamento come tutti gli altri: di scarico per chi ha giocato a Torino, regolare invece per quanti con tutta probabilità saranno titolari a Cipro contro l'Apoel. A ben vedere, però, quella che si è svolto al Viola Park a poche ore dal blitz sui granata è stata una seduta speciale: è stata la squadra, subito dopo il colpo in trasterta, a suggerire a Raffaele Palladino di potersi comunque allenare, per non perdere il ritmo e rimanere «sul pezzo».

Una richiesta partita dalla bocca del capitano della squadra - domenica era Ranieri - ma che è stata appoggiata e condivisa immediatamente da tutto il gruppo. «Risultati eccezionali richiedono circostanze eccezionali» spiega Stefano Tavoletti, mental coach per squadre professioniste e consulente di giocatori e allenatori: «I ragazzi non hanno avvertito il classico sacrificio del lunedì, perché vedono già oltre. Del resto se vuoi differenziarti e raggiungere l'eccellenza, devi mettere il lavoro al primo posto e fare cose che altri non sono disposti a fare.

Ecco perché la Fiorentina, nonostante una settimana mai così densa di gare, ha scelto lo stesso di allenarsi» il pensiero della figura che in questi mesi sta seguendo campioni come Leonardo Fabbri e Federica Del Buono: «La squadra sta dimostrando coi fatti di avere forti motivazioni. Ogni calciatore riconosce di avere col gruppo sia unità di intenti che un istintivo senso d'appartenenza: questo sta portando ai risultato attuali». Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-i-cinque-principi-del-palladino-pensiero-dalla-semplicita-alla-personalita/275609/