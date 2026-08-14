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Nazione: “Gattuso farebbe di tutto per Fabbian, la Lazio punta al prestito, la Fiorentina vuole monetizzare”

Per fare posto a Thorstvedt, è lui l'indiziato a lasciare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 08:35
Nazione: “Gattuso farebbe di tutto per Fabbian, la Lazio punta al prestito, la Fiorentina vuole monetizzare” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Sottil, Nzola e Barak. A loro potrebbe aggiungersi Fabbian fra i giocatori da cedere. L'ex Bologna non è un esubero come i tre compagni, ma per far posto a Thorstvedt sembra lui l'indiziato a salutare il gruppo. Piace molto allo stesso Sassuolo, ma anche il Bologna si è informato per riprenderlo.

La squadra che ha maggiormente manifestato il proprio interesse è però la Lazio, con Gattuso (lo convocò anche in Nazionale) che farebbe di tutto per averlo. Biancocelesti che puntano al prestito. Fiorentina che vuole monetizzare con una soluzione onerosa. Se ne riparlerà nelle prossime ore. Lo riporta La Nazione.

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