Nazione: “Futuro Vanoli? La partita di coppa non significherà niente comunque vada”

Alle spalle ha una città intera che gli chiede di cambiare modulo. Ma Paolo Vanoli non è tipo da farlo soltanto per far contenta la gente. Lo ha già dichiarato pubblicamente nelle scorse settimane. La valutazione sul sistema di gioco la sta facendo da un paio di settimane, fin qui però ha cambiato strada soltanto nel secondo tempo contro la Dinamo Kiev in Conference League. Già, proprio la competizione che adesso attende la Fiorentina. Livello più basso, avversari meno nobili di quelli da affrontare in Serie A. Vanoli giovedì scorso ha cambiato e ha vinto. Adesso si approccia alla trasferta di Losanna portandosi dietro una marea di dubbi tattici e non solo.

Quel che sarà lo vedremo, sta di fatto che l’ultima sfida della League Phase (fin qui tre vittorie e due sconfitte per la Fiorentina) rappresenta un ostacolo tutto sommato non insormontabile, con il modesto Losanna ottavo (su dodici squadre) nel campionato svizzero. Per il futuro di Vanoli la partita di coppa non significherà niente comunque vada, il vero test senza appello sarà quello di domenica contro l’Udinese. Anche perché, paradossalmente, la Fiorentina sarebbe sicura di approdare ai playoff pure perdendo con due gol di scarto (non di più, in quel caso entrerebbero in ballo gli altri risultati). Di contro però, vincendo, entrerebbe in corsa per uno dei primi otto posti che valgono l’approdo diretto agli ottavi. E per il momento che sta vivendo la squadra, rimandare tutto di un ulteriore mese (da febbraio a marzo) non sarebbe una cattiva idea. Lo scrive La Nazione.