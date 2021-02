Nazione, Franchi, via alla manutenzione. Non c’è la licenza UEFA, la Fiorentina non ha i documenti completi

Il Comune di Firenze è vero che ha chiesto l’agibilità di mille posti soltanto in conformità alle disposizioni in materia di Covid-19. Resta da capire come mai non sia stato rinovato il certificato della durata decennale e soprattutto perchè negli anni la manutenzione ordinaria non è stata Datta. La Fiorentina infatti, non avendo la documentazione completa, entro il 31 gennaio non ha potuto presentare il fascicolo per avere la licenza UEFA. Lo riporta La Nazione.

