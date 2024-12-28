Nazione: "Folorunsho può arrivare alla Fiorentina in prestito. A Palladino piaceva già in estate"

Fiorentina a caccia di una soluzione non troppo costosa

Dopo l’infortunio occorso a Bove e la nuova svolta tattica con una mediana a tre interpreti, la Fiorentina ha una nuova priorità sul mercato: coprire al più presto il ruolo di centrocampista. Con Mandragora che, per il momento, può solo tamponare affiancando Cataldi e Adlì, e il solo Richardson come alternativa, la dirigenza viola sta lavorando per trovare una soluzione rapida e non troppo costosa. Due indizi che portano al nome di Folorunsho.

Il nazionale italiano è in rotta con il Napoli, dove non sta trovando spazio, e potrebbe partire anche in prestito. A Firenze lo accoglierebbe Palladino, che aveva già mostrato interesse nei suoi confronti durante l’estate. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-quarta-river-fumata-bianca-vicina-arrivera-a-7-milioni/282377/