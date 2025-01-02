Nazione: "Folorunsho alle firme, può arrivare lunedì in prestito con riscatto fissato a 9 milioni"

Le parti stanno limando gli ultimi dettagli

Folorunsho alle firme. L'affare tra Napoli e Fiorentina che porterà il centrocampista a Firenze, si farà. Le parti stanno limando un accordo ormai già trovato da giorni e soprattutto che si giochi la partita di sabato proprio contro il Napoli. Il giorno buono per vedere il centrocampista a Firenze potrebbe essere quello di lunedì. Il sostituto di Bove invocato da Palladino sarà lui, con la speranza di ritrovare il calciatore che ben ha figurato lo scorso anno nel Verona. La formula racconta di un affare in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro. Il centrocampista manterrà il suo contratto con il Napoli fino al 2029, poi in estate si vedrà. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-restyling-franchi-il-primo-lotto-a-ottobre-2026-proroga-di-198-giorni-il-calendario-dei-lavori/283034/