Nazione: "Folorunsho alla Fiorentina, continuano gli affari con Giuffredi. In caso di riscatto pronto quadriennale"
Folorunsho a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2025 10:19
Questa settimana darà il via ai movimenti di mercato della Fiorentina di Palladino. Come scrive la Nazione, Firenze si prepara ad abbracciare Michael Folorunsho proprio dal Napoli. Arriverà al Viola Park con un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. In caso di riscatto firmerà un accordo di 4 anni. Insomma, continuano così gli affari con Mario Giuffredi nonostante lo screzio dopo il caso Biraghi. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/repubblica-moreno-che-errore-prestazione-a-due-facce-la-fiorentina-tratta-per-pablo-mari/283477/