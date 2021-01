Nazione, Fiorentina, è vietato tirare in porta? I viola non riescono a scappare dalla zona pericolosa

La Fiorentina non tira in porta, e di conseguenza non vince. Messo da parte il trionfo con la Juventus i viola infilano il quarto pareggio consecutivo al Franchi e non riescono a scappare dalla zona pericolosa. La squadra di Prandelli ha funzionato bene per una decina di minuti poi ha iniziato a perdere idee e intensità. A funzionare solo e soprattutto la caparbietà di Ribery e i movimenti di Castrovilli. Poco, troppo poco per andare a piegare un Bologna messo in campo in modo ordinato da Mihajlovic. Zero occasioni per la Fiorentina, con una conclusione debole di Vlahovic come unico tiro in porta. Un altro 0 a 0 ed ora la Fiorentina pensa al mercato per trovare una spalla a Vlahovic. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

