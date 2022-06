Nazione, Fiorentina su Dodò, vale 20 milioni ma si può chiudere con lo Shakhtar per 12

La Fiorentina si prenderà il suo tempo, ma i giorni del mercato sono questi. E le tracce da seguire, appunto, sono tante.Così i sussurri di qualche giorno fa su Dodo’ esterno difensivo (classe 1998) dello Shakhtar Donetsk, adesso sono davvero qualcosa di più. Il club ucraino è fermo da mesi – probabilmente in dismissione a causa della guerra – e vuole vendere. Sì, anche i suoi (ormai ex) gioielli. Dodo’ nei giorni migliori aveva un valore di 20 milioni, oggi può arrivare alla Fiorentina per 12. Lo scrive La Nazione.

