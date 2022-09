Nazione, Fiorentina senza parole ora servono i fatti: il Verona vale quasi una stagione 

Fatti e non parole, sicché ieri tutti simbolicamente zitti (compreso Italiano) e sottotono anche l’iperattività dei social ufficiali così trendy nei momenti felici e ora consapevoli, con il loro mutismo serio, che con il campo non si scherza: c’è in effetti poco da fare gli spiritosi, ora devono parlare solo il cuore, la testa e i piedi dei giocatori.

Il club sa che è rapidamente cambiato il vento della sua popolarità e ha il problema di invertire la rotta sul campo, l’unica che conti per riguadagnare credibilità anche per tutto il vigoroso contorno delle operazioni extracalcistiche. Impresa oltremodo necessaria, quella sul campo, considerato che nelle ultime 8 partite sono arrivati 5 pareggi e 3 sconfitte, accompagnate da dichiarazioni un poco spiazzanti sugli errori gravi dei giocatori e la difficoltà per trovare una via di uscita. Lo scrive La Nazione.

