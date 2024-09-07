Labaro Viola

Nazione: "Fiorentina, quanti italiani! È la terza squadra in Serie A per numero di italiani in rosa (13)"

La Fiorentina sta cercando di valorizzare sempre più giovani italiani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2024 09:49
Nazione: "Fiorentina, quanti italiani! È la terza squadra in Serie A per numero di italiani in rosa (13)" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Kean
Condividi

Moise Kean convocato in nazionale maggiore è solo la punta dell'iceberg di un processo che sta interessando sempre più la Fiorentina: la crescita del numero di giocatori italiani presenti in rosa. Una svolta progressiva fortemente voluta dal presidente Rocco Commisso, che non ha affatto perso il suo legame con il Bel Paese. Ma andiamo più nel dettaglio ad analizzare i numeri di questo processo.

Quest'anno, la Fiorentina è la terza squadra in Serie A per numero di italiani in rosa (13), dietro solo a Monza (20) e Como (15). Inoltre, il club ha investito nei giovani talenti italiani, con il 92% dei giocatori del settore giovanile nati in Italia, di cui il 36% a Firenze e provincia, e dieci di loro recentemente convocati nelle selezioni giovanili azzurre. Lo scrive La Nazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok