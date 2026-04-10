10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:09

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Nazione: “Fiorentina oggi al Viola Park. Kean potrebbe rientrare con la Lazio, fatale la botta a Verona”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Fiorentina oggi al Viola Park. Kean potrebbe rientrare con la Lazio, fatale la botta a Verona”

Redazione

10 Aprile · 08:50

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 08:50

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Kean spera di tornare in campo lunedì

Archiviata la trasferta di Londra, la Fiorentina riprenderà già questo pomeriggio ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma lunedì al Franchi alle 20.45. Per la gara con i biancocelesti Vanoli è già certo di non avere a disposizione ben due squalificati, ovvero Gudmundsson e Fagioli (che rientreranno però nel turno successivo di Serie A, ovvero lo scontro salvezza di Lecce previsto il 20 aprile), mentre molti più dubbi ci sono a proposito dei quattro infortunati che hanno dovuto saltare il match di Conference col Crystal Palace, ovvero Kean, Solomon, Parisi e Fortini.

Al momento, secondo la tabella di recupero condivisa tra allenatore e staff medico, il giocatore che sembra più vicino a rientrare (e che è stato lasciato a Firenze proprio con l’obiettivo di essere a disposizione per il match con la Lazio) è il centravanti che nelle scorse ore aveva accusato nuovi problemi alla tibia sinistra – fatale una botta ricevuta a Verona – e che era rimasto a riposo al Viola Park nella speranza di tornare in campo lunedì: se ne saprà di più oggi, quando la squadra riprenderà a lavorare. Lo scrive La Nazione.

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