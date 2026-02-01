Nazione: “Fiorentina oggi al Viola Park. Contro il Torino Kean dovrebbe tornare titolare”

Archiviata la trasferta di Napoli, la Fiorentina – tornata ieri in tarda serata a Firenze – riprenderà già da questa mattina a lavorare al Viola Park per smaltire le tossine accumulate al Maradona e, soprattutto, per iniziare a preparare la sfida di sabato prossimo al Franchi contro il Torino (fischio d’inizio alle 20:45) che, in attesa di capire cosa faranno oggi i granata contro il Lecce, sembra essersi trasformata in un vero e proprio scontro diretto per uscire dai bassifondi della classifica.

Paolo Vanoli, con il recupero last-minute di venerdì sia di Piccoli che di Kean, ha di nuovo tutta la rosa a disposizione (escluso Lamptey, che riprenderà ad allenarsi in gruppo forse a fine febbraio dopo la lesione al crociato di settembre) e dunque preparare il match contro la formazione di Baroni dovrebbe essere in linea teorica più semplice. Gli occhi, in ogni caso, rimarranno tutti puntati sulla gestione del numero 20: dopo la panchina iniziale di ieri a Napoli, la gara di sabato prossimo dovrebbe essere infatti quella giusta per rivedere Kean dall’inizio e per provare lo sprint decisivo verso la salvezza.

Dopo l’allenamento di questa mattina (che sarà di scarico per chi ha giocato ieri e di routine per chi invece è subentrato o è rimasto in panchina), la squadra domani godrà di 24 di totale libertà, con la ripresa delle sedute fissate per martedì mattina. Lo scrive La Nazione.