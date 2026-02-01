1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Fiorentina oggi al Viola Park. Contro il Torino Kean dovrebbe tornare titolare”

Rassegna Stampa

Nazione: “Fiorentina oggi al Viola Park. Contro il Torino Kean dovrebbe tornare titolare”

Redazione

1 Febbraio · 10:04

Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 10:04

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Dopo oggi 24 ore di totale libertà

Archiviata la trasferta di Napoli, la Fiorentina – tornata ieri in tarda serata a Firenze – riprenderà già da questa mattina a lavorare al Viola Park per smaltire le tossine accumulate al Maradona e, soprattutto, per iniziare a preparare la sfida di sabato prossimo al Franchi contro il Torino (fischio d’inizio alle 20:45) che, in attesa di capire cosa faranno oggi i granata contro il Lecce, sembra essersi trasformata in un vero e proprio scontro diretto per uscire dai bassifondi della classifica.

Paolo Vanoli, con il recupero last-minute di venerdì sia di Piccoli che di Kean, ha di nuovo tutta la rosa a disposizione (escluso Lamptey, che riprenderà ad allenarsi in gruppo forse a fine febbraio dopo la lesione al crociato di settembre) e dunque preparare il match contro la formazione di Baroni dovrebbe essere in linea teorica più semplice. Gli occhi, in ogni caso, rimarranno tutti puntati sulla gestione del numero 20: dopo la panchina iniziale di ieri a Napoli, la gara di sabato prossimo dovrebbe essere infatti quella giusta per rivedere Kean dall’inizio e per provare lo sprint decisivo verso la salvezza.

Dopo l’allenamento di questa mattina (che sarà di scarico per chi ha giocato ieri e di routine per chi invece è subentrato o è rimasto in panchina), la squadra domani godrà di 24 di totale libertà, con la ripresa delle sedute fissate per martedì mattina. Lo scrive La Nazione.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio