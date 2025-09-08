Nazione: “Fiorentina-Napoli da tutto esaurito ma i biglietti non sono stati ancora messi in vendita”

A cinque giorni dal fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli, i biglietti non sono stati ancora messi in vendita. Tutto resta appeso al pronunciamento del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), atteso già nelle prossime ore e chiamato a sciogliere i nodi che da giorni bloccano l’inizio della vendita dei tagliandi. Il punto più delicato riguarda la gestione del settore ospiti del Franchi, che rispetto allo scorso anno (quando poteva accogliere al massimo 300 tifosi) da questa stagione potrebbe aumentare la sua capienza fino a 700 unità. Una buona notizia per la Fiorentina ma un motivo d’allerta in più per il servizio sicurezza, visto che anche nel prossimo campionato il tifo organizzato viola siederà in Curva Ferrovia – che ha fatto il pieno di abbonamenti e sabato si annuncia sold-out – e dunque a poche decine di metri dal cosiddetto «formaggino». Ma non è in ballo solo la questione legata alla capienza: resta da capire infatti anche se i residenti in Campania potranno acquistare i tagliandi oppure saranno introdotte limitazioni. Le sensazioni, al momento, sono positive sotto entrambi gli argomenti e si profila quindi una doppia apertura: più posti nel settore ospiti e possibilità anche per i supporter azzurri della Campana di acquistare i tagliandi nel settore ospiti. Lo scrive La Nazione.