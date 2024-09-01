Nazione: "Fiorentina intrigante, la rosa non è perfetta. In porta potrebbe giocare De Gea"

Le capacità di Palladino non sono mai state messe in discussione

Adesso tocca a Raffaele Palladino. Il mercato si è concluso e il campo inizierà a dare i suoi primi verdetti. L'allenatore della Fiorentina ha una rosa non perfetta, ma intrigante, dovrà dare quel qualcosa in più. Le capacità di Palladino non sono mai state messe in discussione, nonostante un inizio davvero complicato. Dopo il Monza c'è la sosta, periodo fondamentale per studiare e migliorare tutti i limiti mostrati da questa squadra. Qualcosa dovrà cambiare gioia da oggi, nella sfida contro il Monza. Là dove Palladino ha iniziato e dove adesso deve ripartire. Parlando della formazione, conferma la presenza del portiere spagnolo David De Gea tra i pali. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/probabile-formazione-fiorentina-biraghi-in-panca-ce-parisi-colpani-kouame-dietro-kean/266540/