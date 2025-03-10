Nazione: “Fiorentina illusa dal lampo di Gud, i viola nella ripresa hanno lanciato segnali di vita”

Quel gol non ha però riacceso la macchina viola

L'illusione è stato il lampo di Gud. Quel gol che ha tagliato il vantaggio del Napoli ma non riacceso la macchina viola. La realtà è stata invece una Fiorentina che nel primo tempo è stata soffocata dal pressing azzurro e che nella ripresa ha lanciato segnali di vita al pianeta pallone senza però mettersi nelle condizioni di rimettere in discussione il risultato. Lo riporta La Nazione.