Nazione, Fiorentina e Juventus verso l'accordo per Pjaca. I bianconeri vogliono la ricompra

Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, Marko Pjaca è l’oggetto del desiderio della Fiorentina per quanto riguarda il reparto offensivo. L’accordo si sta piano piano delineando. L’offer...

Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, Marko Pjaca è l’oggetto del desiderio della Fiorentina per quanto riguarda il reparto offensivo. L’accordo si sta piano piano delineando. L’offerta dei viola alla Juventus è di un prestito di circa sette milioni con diritto di riscatto fissato a circa 18. Il nodo della trattativa è il diritto di ricompra, che i bianconeri vorrebbero inserire per via delle qualità importanti mostrate dal giocatore, che vorrebbero tenere sotto la propria ala.