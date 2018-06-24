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Nazione, Fiorentina e Juventus verso l'accordo per Pjaca. I bianconeri vogliono la ricompra

Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, Marko Pjaca è l’oggetto del desiderio della Fiorentina per quanto riguarda il reparto offensivo. L’accordo si sta piano piano delineando. L’offer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 10:31
Nazione, Fiorentina e Juventus verso l'accordo per Pjaca. I bianconeri vogliono la ricompra -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, Marko Pjaca è l’oggetto del desiderio della Fiorentina per quanto riguarda il reparto offensivo. L’accordo si sta piano piano delineando. L’offerta dei viola alla Juventus è di un prestito di circa sette milioni con diritto di riscatto fissato a circa 18. Il nodo della trattativa è il diritto di ricompra, che i bianconeri vorrebbero inserire per via delle qualità importanti mostrate dal giocatore, che vorrebbero tenere sotto la propria ala.

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