Nazione, Fiorentina di nuovo a caccia di un allenatore: Italiano il preferito ma ci sono anche Fonseca, Garcia e Liverani

Fiorentina tornata al punto di partenza, caccia al nuovo allenatore

Dopo il divorzio con Rino Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Fonseca tornerebbe volentieri in Serie A. Ma ci sono anche altri nomi, come quello di Rudi Garcia. Poi è stato contattato anche Liverani. Ed infine Italiano, con lo Spezia che fa muro. Lo scrivi La Nazione.

LEGGI ANCHE, DALL’INGHILTERRA, GATTUSO NON SARÀ L’ALLENATORE DEL TOTTENHAM, TRATTATIVA INTERROTTA

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-gattuso-non-sara-lallenatore-del-tottenham-trattativa-interrotta/143397/