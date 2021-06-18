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Dall'Inghilterra, Gattuso non sarà l'allenatore del Tottenham, trattativa interrotta

Dopo Fonseca il Tottenham ha interrotto la trattativa con Gattuso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 09:26
Dall'Inghilterra, Gattuso non sarà l'allenatore del Tottenham, trattativa interrotta - Spezia Calcio vs Ssc Napoli
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Rino Gattuso non sarà il prossimo allenatore del Tottenham, dopo i colloqui iniziai ieri, gli Spurs hanno deciso di interrompere le trattativa. Dopo Fonseca dunque, interrotti i colloqui anche con il tecnico calabrese. Lo scrive The Athletic.

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