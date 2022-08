Nazione, Fiorentina-Cremonese, iniziata ieri la vendita dei biglietti. 17€ per le Curve, 30 per la Maratona

È iniziata ieri alle 10 la vendita dei biglietti per Fiorentina-Cremonese. Viola e grigiorossi si sfideranno domenica 14 agosto alle 18,30 al Franchi, i biglietti resteranno in vendita fino al fischio d’inizio. Proprio come per la campagna abbonamenti (che, salvo proroghe, si concluderà sabato), i tagliandi potranno essere acquistati sia online che presso il Fiorentina Point. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, si va dai 17 euro della Curva Fiesole o Curva Ferrovia fino ai 150 euro per la Tribuna vip. Questi i due estremi ma l’offerta è ampia: 30 euro per la Maratona, 45 euro per il parterre di Tribuna e via via tutte le altre tariffe. In una data così particolare, come la vigilia di Ferragosto (che solitamente non vede in campo la Serie A), di certo non potranno essere al Franchi tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento. Molti tifosi però si organizzeranno, in alcuni casi anche interrompendo le vacanze, perché le amichevoli sono finite: da domenica si fa sul serio. Lo scrive La Nazione.

