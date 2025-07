Nazione: “Fiorentina con cautela sul mercato. La società attende, non vuole sbagliare investimenti”

La Fiorentina prosegue con cautela sul mercato, concentrandosi sulla ricerca di rinforzi in tre ruoli chiave: un centrocampista (due in caso di partenza di Amir Richardson), un attaccante e un’alternativa sulla fascia destra per coprire il ruolo di vice Dodò. Le valutazioni tecniche continuano durante il ritiro, in particolare per capire se Fortini possa rappresentare una soluzione interna per la corsia destra.

Tra i nomi tornati in orbita viola c’è quello di Alessandro Zanoli, rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa. Il terzino destro è da tempo tra i profili seguiti per il ruolo di riserva del brasiliano Dodò, ma al momento si tratta solo di un’idea, senza sviluppi concreti o trattative avanzate. La strategia della società resta quella dell’attesa e della valutazione, sia per non sbagliare investimenti, sia per comprendere il reale potenziale dei giocatori già in rosa. Le prossime amichevoli e il prosieguo del ritiro saranno decisivi per orientare le mosse future sul mercato. Lo scrive La Nazione.