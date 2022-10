Nazione, Fiorentina a caccia di continuità: Jovic dal 1’, contro la Lazio un altro test, altra prova del 9

Segnali di ripartenza in Scozia e ora c’è la Lazio, che ha l’aria di chi non racconta bugie: se la Fiorentina è davvero in ripresa si capirà domani sera. E otto mesi dopo, la squadra viola avrà anche l’occasione per prendersi una rivincità dopo lo 0-3 dello scorso 6 febbraio, la prima partita dopo la cessione di Vlahovic alla Juve. Appena acquistato, Cabral partì titolare al posto di Dusan e la Fiorentina innescò un pressing spaziale, finito il quale la Lazio prese in mano la partita vendemmiando nel secondo tempo: Milinkovic Savic, Immobile e autogol di Biraghi. Cominciarono allora i problemi in attacco per i viola? Tesi smentita 4 giorni più tardi a Bergamo in coppa Italia contro l’Atalanta (3-2 per i viola) e nella partita successiva a Spezia (2-1 per la Fiorentina) ma quello del centravanti diventò un tormentone, rimanendo Cabral – due gol nel girone di ritorno – lontanissimo dall’essere un crack. Il vero tormentone è cominciato in questa stagione, quando la Fiorentina ha aumentato l’orizzontalità perdendo confidenza con i tiri nello specchio della porta. Ora c’è Jovic in teorica ascesa, la nuova posizione da «regista di attacco» lo metterà probabilmente in condizione di mostrare numeri e specialità da attaccante vero, soprattutto per quanto riguarda la mira della porta.

Questa è la speranza (e anche qualcosa di più). Il tema della possibile rinascita viola è attuale in un momento in cui la squadra sta cercando di riposizionarsi in Conference (la vittoria a Edimburgo è stata preziosissima) e in campionato, dove invece l’undicesimo posto è considerato sotto il minimo sindacale in termini di risultati. Jovic si sente finalmente addosso la fiducia e il problema di recuperare Cabral – una cosa alla volta – potrà essere affrontato quando i meccanismi offensivi della Fiorentina cominceranno a girare meglio. Intanto Italiano sembra accontentarsi del migliorato apporto di Jovic, tornato in gol dopo la rete messa a segno a metà agosto contro la Cremonese: certo domani sera Luka giocherà in mezzo al triangolo formato da Cataldi, Romagnoli e Patric (che con tutto il rispetto per gli Hearts sono un poco più forti di Neilson, Kingsley e Cochrane). Una prova alla volta. Tanto per cambiare, la Fiorentina è alla ricerca di continuità. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI VERGOGNOSO, ESCLAMA IN DIRETTA: “HAALAND HA LA FACCIA DA SINDROME DI DOWN, NON NORMALISSIMA”