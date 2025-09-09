9 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Fazzini principale candidato a sostituire Gud, il giocatore è pronto a cogliere la chance”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

9 Settembre · 08:36

Aggiornamento: 9 Settembre 2025 · 08:36

TAG:

FazziniFiorentinaGudmundsson

La Fiorentina lavora ad un piano B

Parallelamente si lavora a un “piano B” per non farsi trovare impreparati in caso di assenza del numero 10. Il candidato principale a sostituirlo è Jacopo Fazzini, che durante la sosta ha mostrato crescita fisica e tecnica. Già protagonista di buoni spezzoni in campionato e autore di una prova brillante in amichevole, l’ex Empoli spera di convincere Pioli a dargli fiducia dall’inizio. La sua eventuale presenza dipenderà dal tipo di partita che il tecnico vorrà impostare: un centrocampo più robusto o un trequartista di qualità. L’incertezza rimane, ma Fazzini è pronto a cogliere l’occasione. Lo scrive La Nazione.

