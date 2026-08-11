Nazione: "Fagioli via? L'ombra delle offerte indecenti è una possibilità. Mercato nella fase intrigante"

L'ex Juve venerdì sarà tra i protagonisti sul campo

Dilemma di Ferragosto: Nicolò Fagioli sarà uno di punti di forza della Fiorentina anche nella stagione che sta per iniziare, oppure il mercato potrebbe cucirgli addosso qualche sorpresa? Dilemma di Ferragosto decisamente complicato, questo. Perché la lancetta che indica la stabilità in viola del centrocampista continua ad oscillare tra indicazioni tattiche (con Grosso pronto a impiegare il giocatore anche in qualità di mezz'ala) e soluzioni di mercato (che potrebbero portare nella casse viola un bel pacchetto di milioni).

Al momento, volendo provare a cercare qualche certezza sulla situazione di Fagioli, c'è molto semplicemente il fatto che venerdì sera, nel debutto in coppa Italia, l'ex juventino sarà tra i protagonisti sul campo. Difficile, insomma, non immaginarlo tra i titolari contro il Benevento. Più insidioso, invece, immaginare quello che sarà lo scenario su Fagioli nella settimana che porta al via al campionato.

Sul giocatore , in effetti, l'ombra di proposte (se non indecenti, sicuramente importanti) da mercati come quello inglese (soprattutto) e spagnolo sembrano più che una possibilità. E tenuto conto che nel ruolo (tattico) specifico di Fagioli è arrivato il giovane Oulai, pensare che la Fiorentina non sia pronta ad ascoltare una proposta valutabile sufficientemente interessante sarebbe un errore.

Dunque, l'estate di Fagioli sta concretamente entrando nella sua fase più intrigante tra lo scenario di una conferma accompagnata da un adeguamento tattico realistico e lo scenario di un addio che potrebbe portare nella case viola quei soldi che (al momento) non sono arrivati da un addio di Kean. Lo riporta La Nazione.