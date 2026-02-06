Nazione evidenzia: “Paratici? Primo pensiero la salvezza. È elegante, ambizioso, motivato e molto combattivo”

Elegante, ambizioso, motivato. E combattivo. Molto combattivo, perché il primo pensiero da… fiorentino di Fabio Paratici è andato dritto nella direzione del campo. Del risultato da portare a casa sul campo: la salvezza. «Adesso dobbiamo metterci tutti, ma proprio tutti – il mantra del nuovo dirigente della Fiorentina –, nel carrarmato, fino al 24 maggio… Tutti dentro, a testa bassa». Già, perchè l’unica cosa che conta è che quel 24 maggio in arrivo, quando si giocherà l’ultima giornata di campionato e la Fiorentina dovrà, a tutti i costi, essere sempre in serie A. Poi, la prima chiacchierata con Firenze di Fabio Paratici si spinge nella direzione di una serie di concetti tutti da rileggere. Valutare e interpretare ma con un obiettivo unico ed essenziale: il bene della squadra viola. Lo riporta La Nazione.