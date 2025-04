Nazione esalta De Gea: “Il migliore, nel finale protagonista. Al 94’ la paratissima, da blindare subito”

Secondo La Nazione oggi in edicola, David De Gea è stato il migliore contro il Celje, 7,5 in pagella: “Il primo vero tiro arriva al 54′ da Svetlin, la risposta non facile ma è risolutiva. Non può nulla sul rigore che Delaurier Chaubet trasforma. Nel finale diventa protagonista, prima evitando guai peggiori alzando in angolo un pallone velenoso. Poi il solito capolavoro salvando a modo suo una zuccata di Vuklisevic. Ma il bello doveva ancora arrivare con la paratissima al 94′ sul tiro di Edmilson. Da blindare subito. E non è una novità”.