Nazione: entro marzo si decide se Sousa rinnova o va via
La Nazione oggi in edicola indica nel mese di marzo - e quindi nelle decisive sfide di coppa e campionato - il mese fatidico per capire se Paulo Sousa e la società sceglieranno l'opzione del rinnovo o...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2017 11:04
La Nazione oggi in edicola indica nel mese di marzo - e quindi nelle decisive sfide di coppa e campionato - il mese fatidico per capire se Paulo Sousa e la società sceglieranno l'opzione del rinnovo oppure no. A fine mese i risultati conseguiti influiranno sulla decisione: se le strade dovessero separarsi Corvino e la società andranno su un tecnico italiano. In lizza Di Francesco, Sarri e Giampaolo.