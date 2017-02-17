Nazione: entro marzo si decide se Sousa rinnova o va via

La Nazione oggi in edicola indica nel mese di marzo - e quindi nelle decisive sfide di coppa e campionato - il mese fatidico per capire se Paulo Sousa e la società sceglieranno l'opzione del rinnovo o...

A cura di Redazione Labaroviola 17 febbraio 2017 11:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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