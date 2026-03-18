Nazione elogia Piccoli: “Il gol realizzato manifesto della punta moderna. 7° centro stagionale”

Quella definizione di Vanoli nel dopo gara di Cremona ha colpito nel segno. «Roberto Piccoli è un diamante grezzo». Sul quale ovviamente lavorare. In attesa di un presente che comunque dovrà essere significativo per conquistarsi la permanenza nella prossima stagione. La notte di Cremona ha restituito anche un Piccoli versione centravanti vero.

Il gol realizzato è il manifesto della punta moderna. Attacco alla profondità, taglio davanti al difensore e un tocco morbido. In più l’assist di tacco per il gol di Gud. Giocata di fino, che ha nelle corde. Una prima volta in carriera per lui: mai nella stessa partita aveva segnato e fornito un assist. A Cremona ha trovato il 7° centro stagionale. Lui che ha bisogno di scrollarsi di dosso uno stile di gioco troppo scolastico. E forse per la prima volta lo si è visto più istintivo. Perché alla fine il compitino lo ha sempre fatto. Lotta, si sbatte, dialoga con i compagni e ha doti per le quali sa farsi apprezzare. Lo riporta La Nazione.