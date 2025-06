Nazione: “Dzeko-Fiorentina, l’accordo è a trovato dopo un fine settimana di contatti intensi”

La Fiorentina ha concluso l’ingaggio di Edin Dzeko, che arriva da svincolato dopo una stagione positiva al Fenerbahce sotto la guida di José Mourinho. L’accordo, definito da Daniele Pradè dopo un fine settimana di intensi contatti, prevede un contratto di un anno con opzione automatica per il secondo al raggiungimento di determinati obiettivi. Il bosniaco guadagnerà 1,8 milioni di euro, più bonus che porteranno facilmente lo stipendio a 2 milioni.

Dzeko ha subito mostrato entusiasmo per la proposta viola, preferendola al Bologna anche per ragioni familiari e logistiche. Il suo arrivo rappresenta un colpo di rilievo per la Fiorentina, che si assicura l’esperienza e la leadership di un attaccante che ha già lasciato il segno in Serie A con Roma e Inter. Il contratto sarà ufficialmente depositato il 1 luglio, dopo le visite mediche di rito. Lo riporta La Nazione.