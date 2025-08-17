Nazione: “Dzeko è in affanno, non ancora al top della condizione. Tridente a rischio?”

Edin Dzeko è stato preso per essere il punto di forza decisivo della nuova Fiorentina di Pioli. Voluto a tutti i costi dal tecnico emiliano, il centravanti bosniaco ex Roma e Inter rappresenta la chiave necessaria per rendere possibile quel 3-4-1-2 proposto in praticamente tutte le amichevoli estive. Assetto che sembrerebbe il prescelto per accompagnare la Viola alla caccia di una grande stagione.

Il bosniaco, però, a ritiro estivo concluso, si segnala come uno dei giocatori che hanno ancora bisogno di un po’ di tempo per raggiungere il top della condizione. Un fatto che farà riflettere mister Pioli. Proprio Dzeko, nelle prime e già importantissime uscite stagionali, potrebbe costituire uno degli interrogativi principali nella scelta della formazione. Lo scrive La Nazione.