Nazione: “Dzeko è da gestire, giovedì tocca al bosniaco, domani partirà dalla panchina”

Giovedì Dzeko partirà dal 1’ al Mapei

Giovedì sera a Reggio Emilia – dove la Fiorentina dovrà completare il lavoro iniziato a Presov contro il Polissya – non ci saranno né Kean e nemmeno Roberto Piccoli. Su Moise aleggia lo spettro di una squalifica che sarà almeno di due giornate (è la speranza della Fiorentina), mentre l’attaccante in arrivo dal Cagliari non è stato inserito nella lista Uefa per il playoff. Lista che potrà essere però modificata prima dell’inizio della League Phase.

Tradotto: a guidare l’attacco di Pioli sarà senza dubbio Edin Dzeko, rimasto in panchina in avvio nella sfida d’andata e, probabilmente, sarà così anche domani contro il Cagliari. Non è venuto a Firenze a fare il pensionato, fisicamente si sente ancora al livello della Serie A. E giovedì sera toccherà a lui guidare l’attacco della Fiorentina, orfano delle bocche da fuoco più importanti. Lo scrive La Nazione.

