Nazione: “Due ore di confronto dopo il Sassuolo al Mapei. Poi secondo round domenica al Viola Park”

Un confronto dopo l’altro. La Fiorentina riparte dalle parole, in attesa dei fatti. La squadra, dal dopo Sassuolo in avanti, ha provato a chiarirsi. Musi lunghi, mugugni, giocatori scontenti. E quel siparietto sul rigore che ha tradito un’unità d’intenti che in campo non si è vista.

Se il clima all’intervallo del ‘Mapei Stadium’ deve essere stato particolarmente caldo, nel dopo partita Paolo Vanoli ha tenuto tutti a rapporto. Ha parlato lui, anche per chiarire alcuni aspetti rimasti fin lì sospesi a mezz’aria. Due ore di confronto e la sensazione che non siano bastate. Perché poi c’è stato il secondo round nella giornata di lunedì al Viola Park. Riflessioni un po’ più a freddo, con la speranza che siano state definitive. Da qui bisogna necessariamente ripartire. Se la squadra dovrà cominciare a ritrovare unità, certezze, spirito combattivo e tutto quel che è mancato fin qui, la società dovrà metterci (molto) del suo. Lo riporta La Nazione.