Nazione, domani l'agente di Simeone in Italia. La Fiorentina...
Come riportato dal quotidiano La Nazione, l'agente del Cholito Simeone domani arriverà in Italia direttamente dall'Argentina..
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 10:07
Come riportato dal quotidiano La Nazione, l'agente del Cholito Simeone domani arriverà in Italia direttamente dall'Argentina. La Fiorentina, dopo un primo contatto con il Genoa, inizierà a trattare direttamente con lui.
Ricordiamo che per il calciatore, la squadra ligure chiede una cifra intorno ai 20 milioni. I viola saranno pronti ad accettare solo dopo la cessione di Kalinic