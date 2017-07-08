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Nazione, domani l'agente di Simeone in Italia. La Fiorentina...

Come riportato dal quotidiano La Nazione, l'agente del Cholito Simeone domani arriverà in Italia direttamente dall'Argentina..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 10:07
Nazione, domani l'agente di Simeone in Italia. La Fiorentina... -
Rassegna Stampa
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Come riportato dal quotidiano La Nazione, l'agente del Cholito Simeone domani arriverà in Italia direttamente dall'Argentina. La Fiorentina, dopo un primo contatto con il Genoa, inizierà a trattare  direttamente con lui.

Ricordiamo che per il calciatore, la squadra ligure chiede una cifra intorno ai 20 milioni. I viola saranno pronti ad accettare solo dopo la cessione di Kalinic

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