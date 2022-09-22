Nazione, Dodò non ha recuperato, ha bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato
Ancora problemi al polpaccio per Dodo
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 10:00
Chi non ci sarà, ed avrà bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato, è Dodô. L’esterno brasiliano è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Se ne riparlerà più avanti. Da monitorare anche i calciatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Lo scrive La Nazione.
LEGGI ANCHE, BATOSTA NAPOLI, DEVE TOGLIERE LA FACCIA DI MARADONA DALLE MAGLIETTE. FIGLI SI SONO APPOSTI
https://www.labaroviola.com/batosta-napoli-deve-togliere-la-faccia-di-maradona-dalle-magliette-figli-si-sono-apposti/187119/