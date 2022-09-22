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Nazione, Dodò non ha recuperato, ha bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato 

Ancora problemi al polpaccio per Dodo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2022 10:00
Nazione, Dodò non ha recuperato, ha bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato  - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Chi non ci sarà, ed avrà bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato, è Dodô. L’esterno brasiliano è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Se ne riparlerà più avanti. Da monitorare anche i calciatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Lo scrive La Nazione.

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