Nazione, Dodò non ha recuperato, ha bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato 

Ancora problemi al polpaccio per Dodo

Chi non ci sarà, ed avrà bisogno di altre settimane di lavoro personalizzato, è Dodô. L’esterno brasiliano è ancora alle prese con il problema al polpaccio. Se ne riparlerà più avanti. Da monitorare anche i calciatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Lo scrive La Nazione.

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