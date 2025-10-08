Nazione: “Dodò lontano dalla sua miglior versione. Rinnovo in alto mare, in estate la cessione?”

Sono tanti i problemi della Fiorentina e fra questi c’è anche il rendimento degli esterni. È il caso soprattutto di Dodò, lontano dalla sua miglior versione. Doveva essere un leader e nella realtà corre e si impegna, ma oggi combina poco. I motivi? Deve capirli Pioli, insieme a tutti quelli che riguardano i compagni: ad oggi è difficile trovare un viola che stia rendendo al meglio.

Oltretutto è un momento decisamente delicato per il brasiliano. Visto che ad oggi i discorsi sul rinnovo sono in alto mare, è possibile che la prossima estate serva un accordo per la cessione: quindi anche per Dodò serve una stagione di alto livello. L’annata era anche partita bene con il gol al Polissya, ma poi si è gradualmente spenta nelle varie difficoltà tattiche. Ora ha la sosta per provare a recuperare, ma nel gioco di Pioli il suo ruolo è fondamentale. Lo scrive La Nazione.