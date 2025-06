Nazione: “Dodò ha ancora due anni di contratto, la Fiorentina vuole metterlo a disposizione di Pioli”

Nonostante il distacco tra le parti, la Fiorentina non ha ancora perso le speranze di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo di Dodò. L’atteggiamento del giocatore non è confortante e l’entourage, non essendo soddisfatto della proposta della Fiorentina, ha interrotto i contatti con la società.

La Fiorentina ha comunque due vantaggi: il contratto di due anni di Dodò e la volontà di metterlo a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione. E anche i tifosi sperano in una permanenza del brasiliano che è diventato un prediletto di Firenze. Nel frattempo si è acceso il mercato con la Fiorentina che ha fissato a 25-30 milioni la cifra per vendere il giocatore. Tra le squadre interessate ci sono Milan e Juventus, ma anche top club europei come il Barcellona. Lo riporta La Nazione.