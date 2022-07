Nazione, Dodò firmerà con la Fiorentina fino al 2027: può arrivare a Moena

E alla fine è arrivato anche il momento di Dodò. Dopo 15 giorni di soggiorno milanese, il cursore di destra brasiliano arriverà a Firenze oggi, per sostenere le visite mediche domani e diventare viola a tutti gli effetti. Dopo gli esami di rito, metterà la firma sul contratto che lo legherà al club di Commisso fino al 2027. Non è escluso, però, che Dodò possa aver deciso di accelerare il suo arrivo a Firenze già dalla serata di ieri. Una possibilità, con le visite comunque sempre fissate per domani. Probabile che possa poi raggiungere i compagni in ritiro a Moena fino alla giornata di domenica. Dettagli, questi. L’importante è che il lungo inseguimento si arrivato alla fine e ieri con un lungo post su Instagram ha salutato i tifosi dello Shaktar che lo hanno sempre sostenuto. Lo scrive La Nazione.

