Nazione: “Dinamo e Verona da bollino rosso. Vanoli non ci dorme la notte, le sta studiando tutte”

Paolo Vanoli non ci dorme la notte. «Fino alle quattro mi sono guardato le partite dell’Islanda per vedere se Gudmundsson può giocare sull’esterno». Le sta studiando tutte per capire come uscire da questa crisi tecnica impressionante. Certo, l’aspetto mentale ora è fondamentale e prioritario, ma a stretto giro di posta ci sarà da dare ai calciatori anche certezze nuove dal punto di vista tattico.

Al cambio di modulo ci sta pensando da giorni anche se gli mancano esterni offensivi capaci di non appiattire troppo la manovra. In attesa del mercato di gennaio (dove la speranza è che Goretti possa reperire due-tre calciatori funzionali al nuovo progetto tecnico) la soluzione della difesa a quattro sarà ri-valutata anche nel corso di questa settimana, con un altro doppio impegno di quelli da bollino rosso. Tra Dinamo Kiev e Verona i viola si giocheranno un’altra bella fetta di credibilità.

Vedremo che tipo di scelta sarà fatta sul piano del sistema di gioco, con il possibile recupero di Gosens, di Fazzini e con Fortini che avrà smaltito l’attacco febbrile. A questo punto Vanoli dovrà metterci del suo. Peggiorare è impossibile per quello che ha messo in campo la squadra tra Aek Atene, Atalanta e Sassuolo. Certo, poi tutto starà nell’interpretazione e nell’atteggiamento. Perché come dice il tecnico, il modulo conta poco quando si continua a prendere gol su palla inattiva. Altro tema spinoso. Lo riporta La Nazione.