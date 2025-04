Nazione: “De Gea resta in dubbio per il fastidio alla coscia. Terracciano in preallarme, domani o domenica gioca”

Mister Palladino sa bene che per continuare a rincorrere l’Europa di passi falsi la sua squadra non potrà più commetterne. E la sfida di Cagliari resta complicata per i noti motivi che hanno accompagnato la Fiorentina fin qui: la difficoltà a far punti con le piccole e il bottino di punti piuttosto magro conquistato lontano dal Franchi.

Gli alert ci sono tutti, per questo contro gli uomini di Nicola resta attesa una Fiorentina molto simile a quella titolare. Permane il dubbio De Gea. Il fastidio muscolare alla coscia non preoccupa, ma due gare ravvicinate potrebbero essergli evitate. Resta in preallarme Terracciano (se non per domani, per domenica). In difesa tornerà Pablo Marí al centro, con Comuzzo che contende una maglia a Pongracic, mentre Ranieri sembra sicuro del posto a completare la difesa. Sugli esterni i ritorni di Dodo e Gosens, in mediana sperano Adli e Richardson, con Fagioli, Cataldi e Mandragora che però restano in vantaggio. In attacco dovrebbe essere ancora Gudmundsson il partner di Kean, con Beltran e Zaniolo pronti dalla panchina. Lo riporta La Nazione.