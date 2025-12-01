1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “De Gea il migliore, si capisce subito quale sia stato l’andamento della gara”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “De Gea il migliore, si capisce subito quale sia stato l’andamento della gara”

Redazione

1 Dicembre · 08:59

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 08:59

TAG:

De GeaFiorentina

Condividi:

di

7 in pagella per lo spagnolo

In Atalanta-Fiorentina, secondo La Nazione, David De Gea è stato il migliore tra i viola, meritandosi un 7 in pagella: “Se il migliore in campo è il portiere, si capisce subito quale sia stato l’andamento della gara. Sicuro su Scamacca e pronto sulla velenosa di De

Katelaere, replicando poco dopo la parata più difficile su Zappacosta e poi sul solito De Katelaere. Si arrende sul traversone più improbabile di Kossounou che si trasforma in un eurogol. Può poco su Lookman, chiudendo quindi il varco a De Roon, con un riflesso dei suoi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio