13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Cremonese con lo stadio sold out. Per i 3 punti la Fiorentina ha bisogno di Kean”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Cremonese con lo stadio sold out. Per i 3 punti la Fiorentina ha bisogno di Kean”

Redazione

13 Marzo · 09:03

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 09:03

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

Con o senza Kean il conto alla rovescia è iniziato

Con o senza Kean (meglio con, sia chiaro), il conto alla rovescia nella direzione della sfida che deciderà la stagione – ovvero Cremonese-Fiorentina – è iniziato ieri sera, con il fischio finale della notte di Conference.

Anzi, a dire il vero, il countdown in molti lo avevano attivato ‘saltando’ anche il turno della coppa internazionale, ma tant’è. E così da oggi, concretamente, lo scorrere di ogni minuto viola porterà dritto all’appuntamento di lunedì sera, quando la squadra di Vanoli dovrà inventarsi e costruirsi l’impresa di battere la Cremonese, staccarla di altri tre punti (oggi è sotto di uno) e consegnarle così quella posizione di classifica che significa serie B.

Concetto, questo, sicuramente piuttosto facile a dirsi ma decisamente più complicato a realizzarsi. Anche perchè, il clima da ultima spiaggia della Cremonese rende e renderà la squadra di Nicola un avversario complicato da interpretare e poi scavalcare. E se tecnicamente, i limiti della Cremonese sono evidenti, è altrettanto evidente che nel corso del suo (matto) campionato la Fiorentina si è trovata a soffrire più con gli avversari di spessore medio-piccolo con i quali, ha – sempre – trovato grandi difficoltà fare e gestire la partita.

Altre situazioni che di sicuro andranno a condizionare il clima da finalissima, lunedì sera? Lo stadio con tanto di tutto esaurito e assenza (perchè squalificati) di tifosi della Fiorentina.

La rabbia del club e dei giocatori della Cremonese che lo scorso weekend sono stati sconfitti in un altro scontro diretto (con il Lecce) segnato da gravi errori arbitrali. Lo scrive La Nazione. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio