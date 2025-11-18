18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:50

Nazione: “Contro la Juve la prima Fiorentina di Vanoli. Ci saranno i primi segnali di ‘vanolismo’”

Lavoro durissimo quello fatto sui campi del Viola Park

La prima (sua) Fiorentina. Ok, anche contro il Genoa, Vanoli ha firmato la nota dei titolari consegnata all’arbitro, ma bisogna essere obiettivi, quella squadra era solo un pezzettino della sua volontà, visto che l’allenatore era entrato nello spogliatoio viola solo da 48 ore o giù di lì. Ora, grazie alla sosta di campionato, al lavoro (durissimo) fatto sui campi del Viola Park, al confronto personale avuto con tutti i ragazzi della rosa, Vanoli può finalmente decidere e scegliere la sua squadra. Quella che appunto vedrà il campo sabato contro la Juve. Quella dove potrebbero esserci (anzi, ci saranno) i primi segni veri del ‘vanolismo’ dopo il flop del ‘piolinismo’. Lo scrive La Nazione.

